الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يقترب من لقب الدورى الإنجليزى بفوز هام على توتنهام

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

بات فريق مانشستر سيتي قريبًا من التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي  وذلك بفوزه الهام على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين.

 

الأرجنتيني رودريجو بينتانكور هدد مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة السادسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها إيدرسون.

 

وكاد مانشستر سيتي أن يهز شباك توتنهام في الدقيقة 16 بعد خطأ فادح من هويبيرج في تسديد الكرة، لكن فيكاريو تصدى لتسديدة فيل فودين ببراعة.

 

استمرت محاولات الفريقين دون تهديد حقيقي بعد ذلك على أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول سلبًا بدون أهداف.

 

واستطاع النرويجي إيرلينج هالاند تسجيل هدف التقدم لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من متابعة لتمريرة من زميله كيفن دي بروين، بعد خطأ دفاعي في صفوف توتنهام.

 

وفي الدقيقة 69، قام جوارديولا باستبدال إيدرسون مواريش وإشراك ستيفان أورتيجا، الأمر الذي أغضب الحارس البرازيلي بشدة.

 

وفي الدقيقة 87، انفرد سون هيونج مين بمرمى مانشستر سيتي بعد خطأ فادح من مانويل أكانجي، لكن أورتيجا تصدى لها ببراعة.

 

وتحصل البلجيكي جيريمي دوكو على ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، لينبرى هالاند تنفيذها بنجاح ليسجلها هدفًا ثانيًا لفريقه مؤكدًا انتصار “السيتيزينز”.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ88 نقطة في المركز الأول في جدول الترتيب، متفوقًا على أرسنال الذي تراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين، قبل نهاية جولة من المسابقة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 63 نقطة في المركز الخامس، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس 1 HD.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشسرت سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفن دي بروين 

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إيرلينج هالاند

 

تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي، فشهد تواجد الكوري الجنوبي سون هيونج مين أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - دراجوسين - فان دي فين

خط الوسط: بيير إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - بابي مطر سار

خط الهجوم: جيمس ماديسون - سون هيونج مين - برينان جونسون

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