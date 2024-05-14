صلاح سادسًا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة 37

يرغب كثير من المتابعين في معرفة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024، حيث قاربت المسابقة على النهاية، ويشتد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في المسابقة هذا الموسم.

ترتيب الدوري الانجليزي 2024

وأُقيمت حتى الآن 37 جولة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث تتبقى جولة وحيدة، إضافة لبعض المباريات المؤجلة، قبل نهاية المسابقة.

ويتصدر ويحتدم الصراع بين فريقي أرسنال ومانشستر سيتي فقط على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ضمن ليفربول التأهل لدوري أبطال أوروبا محتلًا المركز الثالث، أما بقية المراكز الأوروبية فتشهد صراعًا كبيرًا بين عدة فرق.

أما في صراع الهبوط، فضمن شيفيلد يونايتد وبيرنلي العودة إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" فيما بات لوتون تاون قريبًا من اللحاق بهما.

يُذكر أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي كان قد حسم جائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع فريق مانشستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

أما بالنسبة لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، فيتصدره النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 25 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه وزميله السابق كول بالمر لاعب تشيلسي والذي سجل 21 هدفًا.

ونستعرض تباعًا ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

المركز الأول: إيرلينج هالاند مهاجم مانشسرت سيتي برصيد 25 هدفًا

المركز الثاني: كول بالمر لاعب تشيلسي برصيد 21 هدفًا

المركز الثالث: ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 20 هدفًا

المركز الرابع: أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدفًا

المركز الخامس: دومنيك سولانكي مهاجم بورنموث برصيد 19 هدفًا

المركز السادس: محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 18 هدفًا

المركز السابع: سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 17 هدفًا

المركز الثامن: فيل فودين جناح مانسشتر سيتي برصيد 17 هدفًا

المركز التاسع: بوكايو ساكا جناح أرسنال برصيد 16 هدفًا

المركز العاشر: جارود بوين جناح وست هام يونايتد برصيد 16 هدفًا