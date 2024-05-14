الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح سادسًا.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد الجولة 37

صلاح
صلاح

يرغب كثير من المتابعين في معرفة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024، حيث قاربت المسابقة على النهاية، ويشتد الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في المسابقة هذا الموسم.

ترتيب الدوري الانجليزي 2024

وأُقيمت حتى الآن 37 جولة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث تتبقى جولة وحيدة، إضافة لبعض المباريات المؤجلة، قبل نهاية المسابقة.

ويتصدر ويحتدم الصراع بين فريقي أرسنال ومانشستر سيتي فقط على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ضمن ليفربول التأهل لدوري أبطال أوروبا محتلًا المركز الثالث، أما بقية المراكز الأوروبية فتشهد صراعًا كبيرًا بين عدة فرق.

أما في صراع الهبوط، فضمن شيفيلد يونايتد وبيرنلي العودة إلى دوري الدرجة الأولى "شامبيونشيب" فيما بات لوتون تاون قريبًا من اللحاق بهما.

يُذكر أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي كان قد حسم جائزة الحذاء الذهبي كهداف لبطولة الدوري الإنجليزي في أول مواسمه مع فريق مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد انتهاء الجولة الـ 37

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 قبل مباراة ليفربول اليوم

محمد صلاح يتحدى أستون فيلا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

أما بالنسبة لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، فيتصدره النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برصيد 25 هدفًا، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه وزميله السابق كول بالمر لاعب تشيلسي والذي سجل 21 هدفًا.

ونستعرض تباعًا ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2024

المركز الأول: إيرلينج هالاند مهاجم مانشسرت سيتي برصيد 25 هدفًا

المركز الثاني: كول بالمر لاعب تشيلسي برصيد 21 هدفًا

المركز الثالث: ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد برصيد 20 هدفًا

المركز الرابع: أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا برصيد 19 هدفًا

المركز الخامس: دومنيك سولانكي مهاجم بورنموث برصيد 19 هدفًا

المركز السادس: محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 18 هدفًا

المركز السابع: سون هيونج مين مهاجم توتنهام هوتسبير برصيد 17 هدفًا

المركز الثامن: فيل فودين جناح مانسشتر سيتي برصيد 17 هدفًا

المركز التاسع: بوكايو ساكا جناح أرسنال برصيد 16 هدفًا

المركز العاشر: جارود بوين جناح وست هام يونايتد برصيد 16 هدفًا

الدورى الانجليزى ارسنال مانشستر سيتى إيرلينج هالاند محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 ترتيب هدافى الدورى الانجليزى هدافي الدوري الانجليزي 2024

مواد متعلقة

أوليفييه جيرو ينتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي

ريال مدريد يرفض استمرار لوكا مودريتش

بيبو وعدلى فى تونس لاستقبال بعثة الأهلى قبل مباراة الترجى

سموحة يفوز على الاتحاد في دوري نايل

ماتس هوملز وليون جوريتسكا خارج قائمة ألمانيا لـ يورو 2024

تقارير: بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع برونو فيرنانديز

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

برشلونة يفوز على سوسيداد بثنائية فى الدورى الإسبانى

الأكثر قراءة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

خطة جوميز لعلاج أخطاء مدافعي الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

بعد خُطبتها لمينا مسعود.. من هى الممثلة الهندية إميلى شاه؟

حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف فتاة وتحويله لمصلحة الطب الشرعى

رابط تحميل نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf بالإجابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟