برشلونة يفوز على سوسيداد بثنائية فى الدورى الإسبانى

فاز فريق برشلونة على ضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك.

هدف برشلونة الأول جاء عن طريق الجناح الشاب لامين يامال في الدقيقة 40 بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة جزاء سوسيداد، من متابعة لتمريرة إلكاي جوندوجان.

وأحرز البرازيلي رافينيا ثاني أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 93 من ركلة جزاء، مؤمنًا انتصار فريقه وظفرهم بالنقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 76 نقطة في المركز الثاني بجدول رتتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إينيجو مارتينيز - باو كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس - أندرياس كريستنسن

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

غيابات برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة غياب 3 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، جافي وفرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة التي تبعدهم عن الملاعب حتى نهاية الموسم

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينييجو مارتينيز - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت - ماركوس ألونسو.

خط وسط الملعب: أوريول روميو – بيدري - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيتور روكي - جواو فيليكس - فيران توريس - لامين يامال - رافينيا.