الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وكيل ليفاندوفسكى يحسم الجدل حول رحيله من برشلونة هذا الصيف

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

حسم بيني زهافي وكيل أعمال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ليفاندوفسكي باحتمالية الرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة منه ماديًا، بجانب توفير راتبه، في محاولة من النادي لضمان امتثاله للحد الأقصى للرواتب منعًا للتعرض لعقوبة قانون اللعب المالي النظيف.

وقال زهافي لصحيفة “Meczyki” البولندية: "كل هذه الأخبار غير حقيقية، روبرت ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة بنسبة 100% لموسم آخر".

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد انضم إلى صفوف برشلونة في صيف 2022، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، مقابل 45 مليون يورو.

وشارك روبرت ليفاندوفسكي في 45 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 24 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

برشلونة يُحدد بديلًا لليفاندوفسكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن برشلونة يُخطط للتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، ليكون بديلًا محتملًا لنظيره ليفاندوفسكي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرى أن نونيز قادر على تولي المهمة وخلافة ليفاندوفسكي، بعد المستويات الجيدة التي قدمها مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن برشلونة مستعد لتلبية السعر الذي يطلبه ليفربول من أجل السماح برحيل نونيز.

ويُعد نونيز أحد اللاعبين الأعلى أجرًا في ليفربول، والذي تبلغ قيمته 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا- حسب التقارير الصحفية- وهذا المبلغ أقل بكثير مما يتقاضاه ليفاندوفسكي في الوقت الحالي مع برشلونة.

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