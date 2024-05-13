الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: أحمد حجازي يقترب من العودة لتدريبات اتحاد جدة

أحمد حجازي
أحمد حجازي

أكدت تقارير صحفية، اقتراب عودة المحترف المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد التعرض للإصابة.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بالتواء في مفصل الركبة بحسب ما أعلن النادي السعودي، يوم 3 مايو الجاري، ليتغيب عن آخر مباراتين للفريق أمام أبها والاتفاق، حيث خسر الاتحاد بثلاثية وخماسية على الترتيب في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن حجازي بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث أنه سيجري اختبارات طبية لإعطائه الضوء الأخر، حيث يستعجل اللاعب عودته من أجل المشاركة مع زملائه في المباريات المتبقية للفريق، بعد الإصابات التي تعرض لها مجموعة من لاعبي الاتحاد.

ويواصل حجازي رفقة زميليه المغربي عبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي عمليات التأهيل من الإصابات التي لحقت بهم، في العيادة الطبية للفريق، لإكمال البرنامج التأهيلي الموضوع لهم.

يُذكر أن تقارير صحفية قد ذكرت أن حجازي بات قريبًا من الرحيل عن اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري.

احمد حجازى اتحاد جدة الاتحاد الدوري السعودي حجازي

مواد متعلقة

رسميًا.. أوليفييه جيرو يعلن رحيله عن ميلان الإيطالى

رسميًا.. الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ليل فى الدورى الفرنسى

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي.. مبابي يودع جمهوره

فوز معنوي لـ بايرن ميونخ على فولفسبورج في الدوري الألماني

أرسنال يشعل صراع صدارة الدورى الإنجليزى بفوزه على مانشستر يونايتد

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال فى الدورى الإنجليزى

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدث عن عودة الشناوى وحقيقة خلافه مع لاعبى الزمالك وعمر كمال

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تدخل نزاعًا جديدًا.. ومصير مجهول لموعد طرح أعمالها

إدمان وسرقة.. كيف تواجه الدولة تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى؟ خبراء يجيبون لـ"الدستور"

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

"قعدة مزاج انتهت بكارثة".. التفاصيل الكاملة لجريمة أبوالنمرس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟