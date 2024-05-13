تقارير: أحمد حجازي يقترب من العودة لتدريبات اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية، اقتراب عودة المحترف المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة السعودي، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد التعرض للإصابة.

وكان حجازي قد تعرض لإصابة بالتواء في مفصل الركبة بحسب ما أعلن النادي السعودي، يوم 3 مايو الجاري، ليتغيب عن آخر مباراتين للفريق أمام أبها والاتفاق، حيث خسر الاتحاد بثلاثية وخماسية على الترتيب في الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن حجازي بات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية، حيث أنه سيجري اختبارات طبية لإعطائه الضوء الأخر، حيث يستعجل اللاعب عودته من أجل المشاركة مع زملائه في المباريات المتبقية للفريق، بعد الإصابات التي تعرض لها مجموعة من لاعبي الاتحاد.

ويواصل حجازي رفقة زميليه المغربي عبد الرزاق حمد الله ومهند الشنقيطي عمليات التأهيل من الإصابات التي لحقت بهم، في العيادة الطبية للفريق، لإكمال البرنامج التأهيلي الموضوع لهم.

يُذكر أن تقارير صحفية قد ذكرت أن حجازي بات قريبًا من الرحيل عن اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري.