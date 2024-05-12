الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فوز معنوي لـ بايرن ميونخ على فولفسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

فاز فريق بايرن ميونخ، على ضيفه فولفسبورج بهدفين ون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" موسم 2023-2024.

افتتح لوفرو زفوناريك التسجيل لـ بايرن في الدقيقة الرابعة من متابعة لتمريرة زميله ألفونسو ديفيز، قبل أن يحرز ليون جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 13، مؤكدًا انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 72 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد فولفسبورج عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعقب المباراة، كرم بايرن ميونخ الثنائي، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج، والسنغالي بوينا سار، حيث سيرحلان عن الفريق بنهاية الموسم.

وتُعد تلك المباراة هي الأخيرة للفريق البافاري على ملعبه أليانز أرينا هذا الموسم بمختلف المسابقات، وظهر خلالها الفريق بقميصه الأساسي للموسم الجديد المقبل.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة

خط الهجوم: ماتياس تيل

وجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة اليوم، كلًا من: بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ خسر بطولة الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن بعد 11 موسمًا من الاحتفاظ باللقب.

كما ودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطا لأوروبا من دور نصف النهائي على يد فريق ريال مدريد، الأسبوع الماضي.

 

بايرن ميونخ فولفسبورج الدورى الألماني زفوناريك جوريتسكا

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