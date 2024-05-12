الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يشعل صراع صدارة الدورى الإنجليزى بفوزه على مانشستر يونايتد

أرسنال ضد مانشستر
أرسنال ضد مانشستر يونايتد

فاز فريق أرسنال على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد أولد ترافورد،  الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

البلجيكي لياندرو تروسارد افتتح التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 20، من متابعة لتمريرة زميله الألماني كاي هافيرتز بعد خطأ فادح من البرازيلي كاسيميرو في التغطية.

وفي الدقيقة 29 أطلق بينجامين وايت تسديدة قوية مرت فوق عارضة مرمى مانشستر يونايتد.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد تعديل النتيجة على استحياء، وسدد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو تسديدة من خارج منطقة الجزاء جاورت القائم الأيسر لمرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 79، سدد البرازيلي جابرييل مارتينيلي الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا ببراعة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ86 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالمغربي سفيان أمرابط في خط الوسط أساسيًا مع فريقه.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - جوني إيفانز - كارلوس كاسيميرو - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - كوبي ماينو - سفيان أمرابط

خط الهجوم: أماد ديالو - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهيس - تومياسو

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - كاي هافيرتز.

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه لمباراة اليوم.

ارسنال مانشستر يونايتد الدورى الانجليزى لياندرو تروسارد يونايتد

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