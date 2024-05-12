الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي.. مبابي يودع جمهوره

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تولوز، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "بارك دو برانس" معقل الفريق الباريسي، ضن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا في آخر مبارياته مع فريقه على ملعب بارك دو برانس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز كالآتي:

في حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: نوردي موكيلي - ميلان سكرينيار - دانيلو بيريرا - زاجو

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كارلوس سولير - لي كانج إن

خط الوسط: ماركو أسينسيو - برادلي باركولا - كيليان مبابي

يُذكر أن مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ليقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشكيل باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان تولوز الدوري الفرنسي كيليان مبابي

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب