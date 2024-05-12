تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي.. مبابي يودع جمهوره

كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه تولوز، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب "بارك دو برانس" معقل الفريق الباريسي، ضن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في الدوري الفرنسي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا في آخر مبارياته مع فريقه على ملعب بارك دو برانس.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز كالآتي:

في حراسة المرمى: أرناو تيناس

خط الدفاع: نوردي موكيلي - ميلان سكرينيار - دانيلو بيريرا - زاجو

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كارلوس سولير - لي كانج إن

خط الوسط: ماركو أسينسيو - برادلي باركولا - كيليان مبابي

يُذكر أن مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ليقترب من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.