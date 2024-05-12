حقيقة مفاوضات الأهلى لضم أحمد حجازى فى الميركاتو الصيفى

كشف الإعلامى محمد الليثى عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تفاوض نادي الأهلى مع أحمد حجازى، مدافع المنتخب الوطني ونادي اتحاد جدة السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفى.

وأوضح الليثى خلال تقديمة برنامج “10 و10” عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا إن الأهلى لم ولن يفكر في ضم أحمد حجازي إطلاقًا لأنه أصبح كبيرا في السن (34 عامًا)، كما أنه أجرى ثلاثة عمليات رباط صليبي خلال مشواره الكروي آخرها نهاية الموسم الماضي مع اتحاد جدة السعودي.

وأشار إلى أن مستوى حجازي تراجع الفترة الأخيرة مع اتحاد جدة بسبب السن وكثرة الإصابات، لذا فإن التعاقد معه لن يكون مفيدا، كما أن الأهلى يدرس التعاقد مع لاعبين آخرين أجانب ومصريين في خط الدفاع، ليس من بينهم حجازي على الإطلاق.

أرقام أحمد حجازى مع اتحاد جدة هذا الموسم

وشارك أحمد حجازي في 21 مباراة بقميص اتحاد جدة هذا الموسم 2023/2024، بواقع 1876 دقيقة لعب، ونجح خلالها في تسجيل هدفين، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

وإجمالا لعب مع الفريق السعودي 101 مباراة، وسجل 12 هدفا، وصنع تمريرتين حاسمتين لفريقه.