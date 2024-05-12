الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام ليل فى الدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت وليل في الدوري الفرنسي

تُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا بوجوار، معقل فريق نانت، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد في قيادة خط هجوم نانت لمباراة اليوم ضد ليل.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل 8 أهداف لصالح فريق نانت في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، إضافة لصناعته هدفين.

ويحتل فريق نانت المركز الرابع عشر في بطولة الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، حيث يأمل في تحقيق الانتصار من أجل تأمين تواجده في البطولة الموسم المقبل والابتعاد عن شبح الهبوط، فيما يتواجد ليل في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.

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