الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف توماس توخيل المدير الفني لـ بايرن ميونخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه فولفسبورج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" موسم 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فولفسبورج في الدوري الألماني، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 4 HD.

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: يوزوا كيميتش - دايوت أوباميكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش - ليون جوريتسكا - توماس مولر - زفوناريك - بريان سرقسطة

خط الهجوم: ماتياس تيل

ويجلس على مقاعد بدلاء بايرن ميونخ في مباراة اليوم، كلًا من: بيرتيز، سفين أولرايش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - كونراد لايمر - بيريز فينلوف - أسب يانسين

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ خسر بطولة الدوري الألماني لصالح باير ليفركوزن بعد 11 موسمًا من الاحتفاظ باللقب.

كما ودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطا لأوروبا من دور نصف النهائي على يد فريق ريال مدريد، الأسبوع الماضي.

 

توماس توخيل بايرن ميونخ فولفسبورج الدورى الألماني تشكيل بايرن ميونخ

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