محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا من "جلوب سوكر"

كشفت مؤسسة جلوب سوكر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024.

واستحدثت منظمة جلوب سوكر جائزة أفضل لاعب في أوروبا بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، حيث ستُمنح الجائزة لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

هالاند كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023

يُذكر أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر بدبي الإماراتية.

وضمت قائمة المرشحين 20 لاعبًا على رأسهم المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بعدما أسهم في قيادة فريقه للتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين هذا الموسم.

وضمت القائمة أيضًا الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد، هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

قائمة المرشحين للجائزة

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– أليساندرو باستوني لاعب إنتر الإيطالي

– هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر الإيطالي

– لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي

– ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

– سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني

– يوزوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني

– هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني

– أليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني

– جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني

– فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني

– توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني

– أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني

– كول بالمر لاعب تشيلسي الإنجليزي

– رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي

– محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

– كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.