الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح على رأس المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا من "جلوب سوكر"

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت مؤسسة جلوب سوكر بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2024.

واستحدثت منظمة جلوب سوكر جائزة أفضل لاعب في أوروبا بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني، حيث ستُمنح الجائزة لأول مرة يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو الجاري.

هالاند كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023

يُذكر أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر بدبي الإماراتية.

وضمت قائمة المرشحين 20 لاعبًا على رأسهم المحترف المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، بعدما أسهم في قيادة فريقه للتتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين هذا الموسم.

وضمت القائمة أيضًا الإنجليزي جود بيلينجهام متوسط ميدان ريال مدريد، هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

قائمة المرشحين للجائزة

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

– أليساندرو باستوني لاعب إنتر الإيطالي

– هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر الإيطالي 

– لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر الإيطالي

– ماتس هوملز لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

– سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت الألماني

– يوزوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني

– هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني

– أليكس جريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني

– جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني

– فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني

– توني كروس لاعب ريال مدريد الإسباني

– أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني

– كول بالمر لاعب تشيلسي الإنجليزي

– رودري هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي

– بوكايو ساكا لاعب أرسنال الإنجليزي

– محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي

– كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جلوب سوكر أفضل لاعب في أوروبا إيرلينج هالاند محمد صلاح جود بيلينجهام

مواد متعلقة

كورتوا يحرس مرمى ريال مدريد ضد دورتموند فى نهائى دورى أبطال أوروبا

أحمد حجازى يغيب عن اتحاد جدة أمام الاتفاق فى دورى روشن السعودى

المجد للريال.. خوسيلو يقود الملكى لنهائى دورى الأبطال على حساب بايرن ميونخ

الخطيب: العامري كان نموذجًا للإخلاص وأثره "سيظل باقيًا"

تشكيل ريال مدريد ضد بايرن ميونخ فى دورى أبطال أوروبا

غياب شيكابالا.. قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

قبل مواجهة الأهلى.. الترجى يودع كأس تونس من فريق درجة ثانية

أول تعليق من أحمد عيد عبدالملك بعد صعود غزل المحلة لدورى الأضواء

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل