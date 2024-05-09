المجد للريال.. خوسيلو يقود الملكى لنهائى دورى الأبطال على حساب بايرن ميونخ

تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوزه المثير على ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب نصف النهائي.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، وكانوا الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والخطورة على المرمى.

وأهدر سيرجي جنابري فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من جمال موسيالا خلف داني كارفخال، وانفرد بالحارس وسدد الكرة بقدمه اليسرى ومرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرص ريال مدريد في الدقيقة 12 من هجمة بتمريرة من كارفخال لفينسيوس داخل المنطقة وسدد الكرة وارتطمت بالقائم الأيمن لمانويل نوير ثم ارتدت لرودريجو وسددها مرة أخرى وتصدى لها نوير، ولكن الإعادة التليفزيونية للهجمة أظهرت وجود كرتين في الملعب.

وسدد فينسيوس جونيور كرة ناحية مرمى بايرن في الدقيقة 14 وخرجت التسديدة بعيدًا عن الملعب.

وسدد جود بيلينجهام كرة قوية ناحية مرمى بايرن في الدقيقة 16 وارتطمت بمدافعي البايرن وارتدت للاعبي ريال مدريد.

وانطلق رودريجو بهجمة مرتدة لريال مدريد في الدقيقة 22 على الجانب الأيمن واخترق منطقة جزاء بايرن ولعب عرضية لفينسيوس جونيور فشل في السيطرة عليها وأبعد دفاع البايرن الكرة من المنطقة.

وخرج سيرجي جنابري من الملعب في الدقيقة 26 بعد إصابته وحل بدلًا منه ألفونسو ديفيز.

وسدد هاري كين كرة قوية في الدقيقة 28 بعدما وصلت له الكرة بعد ارتدادها من قدم ناتشو، مدافع ريال مدريد بسبب اعتراضه عرضية جوشوا كيميتش، ولعب كين الكرة مباشرة ناحية المرمى وأبعدها لونين لركنية، نفذها كيميتش وتصدى لها لونين.

وهدأ الضغط الهجومي من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة، وأغلق كلا الفريقين مساحاتهما الدفاعية.

وتحصل ريال مدريد على ركلة حرة من الجانب الأيسر للملعب بجوار منطقة جزاء بايرن في الدقيقة 38 ولعبها توني كروس عرضية أبعدها دفاع بايرن وارتدت لفالفيردي الذي سددها وارتطمت بجسد مدافع بايرن ثم وصلت الكرة لفينسيوس جونيور الذي لعب الكرة مباشرة ناحية مرمى بايرن من الجانب الأيسر للملعب وأبعدها نوير لركنية.

ونفذ كروس الركنية وسددها ناتشو وارتطمت بجسد بقدم نصير مزراوي وتحولت لركنية أخرى، نفذها كروس مرة أخرى وأبعدها دفاع بايرن ثم استعاد لاعبو ريال مدريد الكرة وحاول فينسيوس جونيور اختراق دفاع بايرن ولكن لم ينجح.

وحاول لاعبو بايرن ميونخ تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ولكن دفاع ريال مدريد نجح في إحباط محاولاتهم.

وسدد نصير مزاروي الكرة ناحية مرمى ريال مدريد في الدقيقة 43 وتصدى لها الحارس لونين.

ولعب كونراد لايمر تمريرة في عمق دفاع ريال مدريد ناحية هاري كين المنطلق باتجاه المرمى بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وخرج الحارس لونين وأبعد الكرة عن مرماه قبل أن تصل لكين.

وفي الشوط الثاني، كاد الكندي ألفونسو ديفيز أن يسجل لصالح البايرن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بأقدام مدافعي الريال وتخرج أعلى مرمى لونين في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 59 نفذ البرازيلي رودريجو ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها مانويل نوير ببراعة.

وفي الدقيقة 60، اقتحم فينيسيوس جونيور منطقة الجزاء ليسدد الكرة لكن نوير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 66 تصدى لونين لتسديدة من موسيالا داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

وتمكن ديفيز من تسجيل الهدف الأول لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 67، عندما تلقى تمريرة طولية من هاري كين، ليقتحم منطقة الجزاء مراوغًا أنطونيو روديجر، مسددًا الكرة ببراعة في الشباك، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

وسجل ريال مدريد هدفًا في الدقيقة 73 تم إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ على ناتشو فيرنانديز الذي ضرب جوشوا كيميتش بدون كرة في نفس اللعبة.

محاولات ريال مدريد استمرت للتسجيل، لكن هاري كين كاد أن ينهي المباراة لصالح فريقه عندما تلقى تمريرة من جمال موسيالا، لكن تسديدته جاورت مرمى لونين في الدقيقة 76.

وأرسل أنطونيو روديجر كرة عرضية من الجهة اليمنى ليقابلها فينيسيوس جونيور بتسديدة أعلى مرمى نوير في الدقيقة 83.

وتمكن البديل خوسيلو ماتو من تسجيل هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 88، بعدما سدد فينيسيوس جونيور الكرة من خارج منطقة الجزاء، ليفشل نوير في التصدي لها بشكل صحيح، لتصل للمهاجم الإسباني والذي وضعها في الشباك.

وعاد خوسيلو ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 91 من متابعة للكرة العرضية من أنطونيو روديجير من الجهة اليسرى، حيث تم التأكد من صحة الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

حافظ لاعبو ريال مدريد على تقدمهم، ليحققوا ريموناتادا أخرى تُضاف لقائمتهم الطويلة من العودة من التأخر في النتيجة، تلك المرة على حساب بايرن ميونخ.

بذلك ضرب ريال مدريد موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو المقبل على استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.