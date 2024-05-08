أول تعليق من أحمد عيد عبدالملك بعد صعود غزل المحلة لدورى الأضواء

عبّر أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة عن سعادته الكبيرة بعودة الفريق لبطولة الدوري الممتاز "دوري نايل".

وعاد غزل المحلة بعد غياب استمر لمدة موسم فقط، بعدما فاز على بروكسي 3-1 في المباراة التي أقيمت بملعب بروكسي في الأسبوع الأخير لمجموعة الصعود بمسابقة دوري المحترفين؛ ليرتفع رصيد غزل المحلة إلى 52 ويحتل المركز الثاني.

وقال عبدالملك، في تصريحات تليفزيونية لقنوات أون تايم: "الحمدلله ربنا كريم وكلل مجهود الكل، الجماهير ومجلس الإدارة تعبوا معنا منذ بداية الموسم، كذلك اللاعبون ينالون الرصيد الأكبر من الثناء، تحت ذلك الضغط الكبير".

وأردف: "المجموعة كاملة ستكون معنا الموسم المقبل، وأتمنى أن يستمروا في إسعاد الجماهير.. الدعم الجماهيري والمساندة ساعدتنا كثيرًا، واللي جاي كله بتاع الغزل أشكر الجماهير على الدعم، عندما تعمل مع فريق جماهيري أمر مختلف عن فرق الشركات، لا يوجد شغف وحماس في تلك الفرق، لأنه لا تُوجد جماهير لهم".