دورى أبطال أوروبا: تعادل سلبى بين ريال مدريد وبايرن ميونخ بالشوط الأول

تعادل فريقا ريال مدريد وبايرن ميونخ في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياجو برنابيو بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب من بداية الشوط الأول، وكانوا الطرف الأفضل على مستوى الأداء الهجومي والخطورة على المرمى.

وأهدر سيرجي جنابري فرصة تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من جمال موسيالا خلف داني كارفخال، وانفرد بالحارس وسدد الكرة بقدمه اليسرى ومرت بجوار القائم.

وجاءت أخطر فرص ريال مدريد في الدقيقة 12 من هجمة بتمريرة من كارفخال لفينسيوس داخل المنطقة وسدد الكرة وارتطمت بالقائم الأيمن لمانويل نوير ثم ارتدت لرودريجو وسددها مرة أخرى وتصدى لها نوير، ولكن الإعادة التليفزيونية للهجمة أظهرت وجود كرتين في الملعب.

وسدد فينسيوس جونيور كرة ناحية مرمى بايرن في الدقيقة 14 وخرجت التسديدة بعيدًا عن الملعب.

وسدد جود بيلينجهام كرة قوية ناحية مرمى بايرن في الدقيقة 16 وارتطمت بمدافعي البايرن وارتدت للاعبي ريال مدريد.

وانطلق رودريجو بهجمة مرتدة لريال مدريد في الدقيقة 22 على الجانب الأيمن واخترق منطقة جزاء بايرن ولعب عرضية لفينسيوس جونيور فشل في السيطرة عليها وأبعد دفاع البايرن الكرة من المنطقة.

وخرج سيرجي جنابري من الملعب في الدقيقة 26 بعد إصابته وحل بدلًا منه ألفونسو ديفيز.

وسدد هاري كين كرة قوية في الدقيقة 28 بعدما وصلت له الكرة بعد ارتدادها من قدم ناتشو، مدافع ريال مدريد بسبب اعتراضه عرضية جوشوا كيميتش، ولعب كين الكرة مباشرة ناحية المرمى وأبعدها لونين لركنية، نفذها كيميتش وتصدى لها لونين.

وهدأ الضغط الهجومي من كلا الفريقين في الدقائق التالية من عمر المباراة، وأغلق كلا الفريقين مساحاتهما الدفاعية.

وتحصل ريال مدريد على ركلة حرة من الجانب الأيسر للملعب بجوار منطقة جزاء بايرن في الدقيقة 38 ولعبها توني كروس عرضية أبعدها دفاع بايرن وارتدت لفالفيردي الذي سددها وارتطمت بجسد مدافع بايرن ثم وصلت الكرة لفينسيوس جونيور الذي لعب الكرة مباشرة ناحية مرمى بايرن من الجانب الأيسر للملعب وأبعدها نوير لركنية.

ونفذ كروس الركنية وسددها ناتشو وارتطمت بجسد بقدم نصير مزراوي وتحولت لركنية أخرى، نفذها كروس مرة أخرى وأبعدها دفاع بايرن ثم استعاد لاعبو ريال مدريد الكرة وحاول فينسيوس جونيور اختراق دفاع بايرن ولكن لم ينجح.

وحاول لاعبو بايرن ميونخ تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول ولكن دفاع ريال مدريد نجح في إحباط محاولاتهم.

وسدد نصير مزاروي الكرة ناحية مرمى ريال مدريد في الدقيقة 43 وتصدى لها الحارس لونين.

ولعب كونراد لايمر تمريرة في عمق دفاع ريال مدريد ناحية هاري كين المنطلق باتجاه المرمى بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وخرج الحارس لونين وأبعد الكرة عن مرماه قبل أن تصل لكين.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 5 تسديدات، مقابل تسديدتين من محاولتين على المرمى لفريق بايرن ميونخ.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 56% مقابل 44% لصالح فريق بايرن ميونخ.