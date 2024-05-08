رئيس الزمالك فى "الأهلى" للمشاركة فى تأبين العامرى فاروق

وصل الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ لحضور حفل تأبين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وأزاح محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، مساء الأربعاء، الستار عن تمثال العامري فاروق بمقر المبنى الإداري بالنادي والذي قررت إدارة الأهلي وضع اسم العامري فاروق عليه كنوع من التكريم لمجهودات الراحل وخدماته لنادي القرن.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال نائب رئيس النادي الراحل داخل مقر النادي.

ومن المقرر أن يطلق الأهلي اسم العامري فاروق على المبنى الإداري بالنادي.

وسبق أن قرر مجلس إدارة الأهلي إقامة حفل تأبين للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الذي وافته المنية في 26 يناير الماضي بعد أزمة صحية رقد خلالها بالمستشفى.

ويقام حفل تأبين العامري فاروق بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي.

وسبق أن وجه مجلس إدارة الأهلي الدعوة إلى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك.