الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبدًا لن ننساك.. الأهلي يؤبّن نائب رئيس النادي العامري فاروق (فيديو)

تمثال العامري فاروق
تمثال العامري فاروق

نشر النادي الأهلي فيديو مختصر من حفل تأبين العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وزير الشباب والرياضة الأسبق، ضمن فعاليات حفل تأبينه المقام حاليًا بمقر النادي في الجزيرة.

وعرضت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو مدته 5 دقائق يحمل بعض الصور التذكارية للعامري فاروق أثناء رحلته مع النادي الأحمر.

وظهر خلال الفيديو تعليق مصاحب عن العامري فاروق، جاء فيه:“التاريخ يكتب ولا يزال يدون في سجلاته عن رجالات أهلاوية، رجالات خالدة في قلوب كل المحبين للأهلي، رجالات حفروا أسماءهم بالعطاء والإخلاص والحفاظ على قيم النادي وتقاليده”.

تابع “العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الذي فقدناه وافتقدناه، رحمه الله، هو أحد أبرز هذه الرجالات التي حافظت على النادي ومسيرته في كل زمان ومكان، العامري فاروق هو من وقع عليه الاختيار ليكون النموذج لأبناء الأهلي، نشأ وتربى داخل النادي وقضى 30 عامًا في خدمة الكيان، خطفه الموت وهو يبذل آخر ما تتبقى من جهده وعمره للأهلي ومن أجل الأهلي”.

وأكمل: “العامري الذي بدأ مشواره الإداري الناجح عضوًا بمجلس الإدارة تحت السن، استحوذ على ثقة الجميع في مجلس الإدارة وبين الأعضاء والجماهير، أحبهم وأحبوه وكانوا معا يدًا بيد يدفعون دومًا عجلة الأهلي للأمام، العامري فاروق أعطى وأخلص للأهلي، فاستحق كل الحب والثناء والتقدير”.

وأردف “اليوم نؤبن ونتذكر هذا الرجل العاشق للأهلي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيرًا عما قدم لوطنه وناديه وأسرته، العامري فاروق رمز الإخلاص والعطاء أبدًا أبدًا لن ننساك”.

واختتم الفيديو بحديث سابق للعامري فاروق قائلًا: "للأهلي قيمة كبيرة، وقيمة قوية جدا للرياضة المصرية، مجلس إدارة الأهلي على مدار 100 سنة طول عمره ناجح".

وكشف  الأهلي الستار عن تمثال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، والذي وافته المنية منذ 4 أشهر بعد وعكة صحية رقد على إثرها بالمستشفى.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.

وظهر في الفيديو محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة وخالد مرتجي، أمين الصندوق، أثناء استقبالهم أسرة العامري فاروق داخل مقر النادي قبل أن يتوجهوا لكشف الستار عن تمثال العامري فاروق بمدخل المبنى الإداري الذي حمل اسمه أيضًا.

العامري فاروق تأبين العامري فاروق النادي الأهلي محمود الخطيب حفل تأبين العامري فاروق

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