الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية.. نونيز "قد يكرر" موافقته على الانضمام لبرشلونة

داروين نونيز
داروين نونيز

قالت تقارير صحفية إن الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي قد يوافق على الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب نونيز ضمن صفوف ليفربول منذ انتقاله من فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن نونيز منح موافقة مسبقة لبرشلونة بشأن انتقاله للفريق، ومن الممكن أن يكرر نفس الأمر مرة أخرى في الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار نونيز ضمن صفوف ليفربول في ظل انخفاض مستواه خلال الفترة الأخيرة والانتقادات التي طالته بسبب أدائه في الجولات الماضية من بطولة الدوري الانجليزي.

وتزايدت التكهنات بشأن رحيل نونيز عن ليفربول خلال الأيام الماضية بعدما حذف اللاعب صوره بقميص ليفربول من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، باستثناء صورة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نونيز جذب أنظار تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في ظل بحثه عن لاعب في مركز المهاجم ليحل محل البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشارك نونيز في 52 مباراة بقميص ليفربول منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 18 هدفًا وصنع 13 لزملائه في الفريق في مختلف البطولات.

وتقول سبورت أنها ليست المرة الأولى التي يبدي نونيز موافقته على الانضمام لصفوف برشلونة، إذ سبق أن أبلغهم بموافقته في 2020 أثناء لعبه لفريق ألميريا، مشيرة إلى أن اللاعب الآن سيضع الأولوية في الانضمام لصفوف برشلونة.

وبدأ داروين نونيز مسيرته ضمن صفوف شباب فريق بينارول، وانتقل لفريق الشباب بنفس النادي في صيف 2015، ثم صعد للفريق الأول في صيف 2017 ولعب له موسمين قبل أن ينتقل لنادي ألميريا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، وفي العام التالي انضم لفريق بنفيكا البرتغالي ولعب له موسمين قبل أن ينتقل لنادي ليفربول في صيف 2022.

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