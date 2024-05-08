الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بمشاركة وزير الرياضة ورئيس الزمالك.. حفل تأبين العامري فاروق بمقر الأهلي (صور)

جانب من حفل تأبين
جانب من حفل تأبين العامري فاروق

استقبلت صالة الأمير عبدالله الفيصل ضيوف حفل تأبين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، الذي وافته المنية يناير الماضي وذلك بمقر النادي الأهلي في الجزيرة. 

حضر الحفل مجلس إدارة الأهلي وعائلة العامري فاروق، إضافة إلى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إضافة لبعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وبينهم: “مروان عطية، مصطفى شوبير، ومحمد هاني”.

وأصدر الأهلي فيديو تأبيني للعامري فاروق، مدته 5 دقائق، ظهر خلاله عددًا من الصور التذكارية للعامري رفقة مسئولي النادي وعدد من الشخصيات العامة.

وظهر خلال الفيديو تعليق مصاحب عن العامري فاروق، قائلًأ: “التاريخ يكتب ولا يزال يدون في سجلاته عن رجالات أهلاوية، رجالات خالدة في قلوب كل المحبين للأهلي، رجالات حفروا أسماءهم بالعطاء والإخلاص والحفاظ على قيم النادي وتقاليده”.

وتابع “العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي الذي فقدناه وافتقدناه، رحمه الله، هو أحد أبرز هذه الرجالات التي حافظت على النادي ومسيرته في كل زمان ومكان، العامري فاروق هو من وقع عليه الاختيار ليكون النموذج لأبناء الأهلي، نشأ وتربى داخل النادي وقضى 30 عامًا في خدمة الكيان، خطفه الموت وهو يبذل آخر ما تتبقى من جهده وعمره للأهلي ومن أجل الأهلي”.

وأكمل “العامري فاروق الذي بدأ مشواره الإداري الناجح عضوًا بمجلس الإدارة تحت السن، استحوذ على ثقة الجميع في مجلس الإدارة وبين الأعضاء والجماهير، أحبهم وأحبوه وكانوا معا يدًا بيد يدفعون دومًا عجلة الأهلي للأمام، العامري فاروق أعطى وأخلص للأهلي، فاستحق كل الحب والثناء والتقدير”.

وأردف: “اليوم نؤبن ونتذكر هذا الرجل العاشق للأهلي، ادعوا له بالرحمة والمغفرة وأن يجزيه الله خيرًا عما قدم لوطنه وناديه وأسرته، العامري فاروق رمز الإخلاص والعطاء أبدًا أبدًا لن ننساك”.

واختتم الفيديو بحديث سابق للعامري فاروق قائلًا: "للأهلي قيمة كبيرة، وقيمة قوية جدا للرياضة المصرية، مجلس إدارة الأهلي على مدار 100 سنة طول عمره ناجح".

حفل تأبين العامري فاروق

تأبين العامري فاروق 3
تأبين العامري فاروق 3
تأبين العامري فاروق 4
تأبين العامري فاروق 4
تأبين العامري فاروق5
تأبين العامري فاروق5
تأبين العامري فاروق8
تأبين العامري فاروق8
تأبين العامري فاروق7
تأبين العامري فاروق7
تأبين العامري فاروق6
تأبين العامري فاروق6
تأبين العامري فاروق9
تأبين العامري فاروق9
تأبين العامري فاروق 10
تأبين العامري فاروق 10
تأبين العامري فاروق 11
تأبين العامري فاروق 11
تأبين العامري فاروق 2
تأبين العامري فاروق 2
تأبين العامري فاروق 12
تأبين العامري فاروق 12
النادي الأهلي وزير الشباب والرياضة رئيس الزمالك حفل تأبين العامري فاروق تأبين العامري فاروق

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