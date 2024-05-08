ريال مدريد وبايرن ميونخ.. "بيلينجهام" يستعين بالمسكنات للمشاركة في نهائي أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن معاناة الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من إصابة في الركبة رغم تواجده في التشكيل الأساسي لفريقه ضد بايرن ميونخ الألماني.

ويستضيف ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءً، وكان الفريقان تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لكل منهما.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة كوبي الإسبانية، فإن بيلينجهام يعاني من إصابة في الركبة.

وأفادت الإذاعة أن بيلينجهام تلقى حقن مسكن للألم قبل مباراة اليوم من أجل المشاركة في المباراة، مشيرة إلى أنه قرر تلقي حقن المسكن لرغبته في المشاركة بالمباراة.

تشكيل ريال مدريد لمباراة بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

فيما جاءت دكة بدلاء ريال مدريد على النحو الآتي: "تيبو كورتوا، كيبا أريزابالاجا، إيدير ميليتاو، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فران جارسيا، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، براهيم دياز، آردا جولر، خوسيلو".



موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024



ويلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، بفريق بروسيا دورتموند، يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي بالعاصمة الانجليزية لندن.

