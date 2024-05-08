تشكيل بايرن ميونخ لمباراة ريال مدريد بنصف نهائي أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال مدريد الإسباني في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي استضافها ملعب أليانز أرينا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

تشكيل بايرن ميونخ لمباراة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل بايرن ميونخ على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتياس دي ليخت، إريك داير، نصير مزراوي.

وسط الملعب: كونراد لايمر، بافلوفيتش، جمال موسيالا.

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، سيرجي جنابري.

فيما جاءت دكة بدلاء بايرن ميونخ على النحو الآتي: "بيرتيز، سفين أولريتش، دوايت أوباميكانو، كيم مين جاي، ليون جورتسيكا، إريك ماكسيم تشوبو موتينج، براين، ألفونسو ديفيز، ماتياس تيل، توماس مولر".

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في حسم لقب الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه، ليتحول تركيز الفريق بأكمله على حسم التأهل لنهائي أبطال أوروبا، ويرغب في استغلال قوة جماهيره وملعبه في تحقيق الفوز من أجل قطع شوط في التأهل للمباراة النهائية، والاستمرار في مشوار استعادة اللقب الأوروبي والذي فشل الفريق في تحقيقه في نسخة العام الماضي، بينما يسعى بايرن ميونخ لمواصلة استفاقته في الموسم بعد خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن، وتحقيق الانتصار وخوض نصف مشوار التأهل للمباراة النهائية للبطولة.

ويعقد بايرن ميونخ آماله على الانجليزي هاري كين، مهاجم وهداف الفريق، بعد الأداء الجيد الذي قدمه منذ بداية الموسم الجاري، وتصدره ترتيب هدافي البوندسليجا.

ويرغب هاري كين في هز شباك ريال مدريد والاستمرار في المنافسة على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 8 أهداف حتى الآن، كان آخرها ركلة الجزاء التي سجلها في مرمى ريال مدريد بمباراة الذهاب

ويعاني فريق بايرن ميونخ من الإصابات قبل مواجهة ريال مدريد، إذ يفتقد خدمات كلًا من: "كنجسلي كومان، بونا سار، ماتياس دي ليخت، جابريل ماروسيتش، كونراد لايمر، طارق بوشمان، ساشا بوي، رافائيل جيريرو"، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة إريك داير في المباراة.