وزير الرياضة يصل الأهلى للمشاركة فى حفل تأبين العامرى فاروق

وصل د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ لحضور حفل تأبين العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويقيم الأهلي اليوم حفل تأبين للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الذي وافته المنية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي بعد أزمة صحية رقد خلالها بالمستشفى، ويقام الحفل بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي.

وسبق أن وجّه مجلس إدارة الأهلي الدعوة إلى د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك.

وأزاح محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، منذ قليل، الستار عن تمثال العامري فاروق بمقر المبنى الإداري بالنادي والذي قررت إدارة الأهلي وضع اسم العامري فاروق عليه كنوع من التكريم لمجهودات الراحل وخدماته للنادي الأهلي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو لمجلس إدارة النادي برفقة أسرة العامري فاروق أثناء إزاحة الستار عن تمثال العامري فاروق داخل مقر النادي.