الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس من فريق درجة ثانية

فريق الترجي التونسي
فريق الترجي التونسي

ودع فريق الترجي الرياضي بطولة كأس تونس من دور الـ32، في مفاجأة من العيار الثقيل، بهزيمته المفاجئة أمام محيط قرنقة بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

فريق الترجي خاض المباراة بتشكيل أغلبه من العناصر الاحتياطية، وتلقى ضربة بحصول لاعبيه أمان الله مجاهد الفريخي وهاني أمامو على بطاقتين حمراوتين في الدقيقتين 56، و65 على التوالي.

واستغل محيط قرنقة النقص العددي لصالحه وسجل هدفًا أول في الدقيقة 69 عن طريق جعفر موسى. 

ورغم ذلك، تمكن الترجي من تعديل النتيجة في الدقيقة 89 عبر ياسين مرياح من ركلة جزاء ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

وتمكن محمد زيتوني هدفًا ثانيًا لمحيط قرنقة في الدقيقة 112، ليقود فريقه للتأهل وإقصاء الترجي في نهاية المطاف.

ويستضيف الترجي في رادس نظيره الأهلي يوم السبت 18 مايو في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن يحل ضيفًا على “المارد” يوم 25 من الشهر ذاته على استاد القاهرة في مباراة الإياب.

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