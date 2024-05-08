الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى والترجى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، حيث يستعد الفريقان للمباراتين المنتظرتين من أجل الظفر بالبطولة القارية الأفريقية.

وكان النادي الأهلي قد تأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة تواليًا، بانتصاره على تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة إيابًا، بعد التعادل في ذهاب نصف النهائي بدون أهداف.

أما الترجي التونسي فقد حجز مقعده في نهائي البطولة القارية، وذلك بانتصاره ذهابًا وإياب على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في دور نصف النهائي.

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ويمر النادي الأهلي بأفضل فتراته بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية في الدوري على حساب الإسماعيلي بهدفين لهدف، الجونة بثلاثية نظيفة، والاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أما عن موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فسنعرض له تباعا في ذلك التقرير.

وتقرر إقامة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والأهلي في رادس بتونس، يوم السبت 18 مايو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الجزائري مصطفى غربال، فيما أُسندت مهمة إدارة غرفة تقنية الفيديو للموريتاني دحان بيدا.

موعد مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا 

أما مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، فتُقام يوم السبت 25 مايو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الكونغولي جون جاك ندالا.

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جدير بالذكر أن الأهلي والترجي تأهلا إلى كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستضم 32 فريقًا، إضافة لـ الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ممثلين عن القارة الإفريقية.

ولم يتلق الأهلي والترجي الرياضي التونسي أي أهداف خلال المراحل الإقصائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بقيادة مصطفى شوبير وأمان الله مميش.

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