حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهضة بركان المغربي في إياب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية، والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويتكون طاقم تحكيم لقاء الإياب من: السنغالي عيسى سي حكمًا للساحة ويعاونه مواطناه جبريل كامارا ونوحا بانجورا، والصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا.

ويتواجد الجابوني بيير أتشو كحكم للفيديو، ويعاونه الموريتانية ماريا ريفيت والتونسي خليل حساني.

واختار "كاف" النيجيري شيهو ديكو مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

جدير بالذكر أن مباراة إياب ذهاب نهائي الكونفيدرالية ستقام في العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري بالملعب البلدي ببركان بالمغرب.