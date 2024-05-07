الزمالك: رمينا 8 ملايين دولار "فى الأرض" بسبب الأخطاء الإدارية

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إدارة ناديه تسعى لإنهاء أزمة رفع إيقاف القيد لـ3 فترات جديدة، بسبب قضية المهاجم المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحكو رياضة" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "أمامنا 3 أشهر على القيد ونعمل الآن على قدم وساق لإنهاء أزمة رفع القيد، ونتواصل مع اللاعب المغربي خالد بوطيب والمحامي الخاص به لحل أزمة القيد".

وأردف: "أتمنى أن يكون هناك موقف قانوني رسمي ضد هذه الأمور، ومن أفسد شيء فعليه إصلاحه، ورمينا مبلغ من 7 لـ8 ملايين دولار في الأرض، بسبب أخطاء إدارية فادحة وقع فيها المجلس الأسبق".

وأشار سالم: "غير منطقي أن يكون الزمالك مطالبا بدفع 10 آلاف دولار، وتمتنع الإدارة السابقة عن تسديد هذا المبلغ لتتضاعف الغرامة، وتصل إلى 150 ألف دولار يجب أن يكون هناك حساب على هذه الأخطاء".

الزمالك يكشف أسباب إصدار بيان الاعتراض على التحكيم

عرج أحمد سالم إلى أسباب البيان الذي أصدرته إدارة ناديه الساعات القليلة الماضية، بسبب ما تعرض له الفريق الأول لكرة القدم، من ظلم تحكيمي حسب البيان الصادر، خلال مباريات الدوري المصري الممتاز، خاصة خلال مباراة سموحة الأخيرة والتي أدارها تحكميا محمود البنا.

وقال: "المباريات الأخيرة الأخطاء تكررت بشكل مبالغ فيه، كان في أخطاء كنا لا نتحدث عنها احتراما لانتظام المسابقة، لكن في أخطاء لا يمكن السكوت عليها، لأن أخطاء فردية بتضييع بطولة أحنا بنافس عليها".

وشدد: "كانت هناك أخطاء واضحة في مباراة سموحة الأخيرة ورغم العودة لتقنية الفيديو لم يتغير القرار، وأثرت على سير المباراة وتسببت في خسارتنا بهدف نظيف، إحنا الزمالك بنرفض أي أخطاء تضر بمسيرة الفريق، الوضع كان مستفزا وصعبا للغاية وهناك أخطاء فجة بالنسبة لنا".

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك: "بنطالب بالحيادية الكاملة وغير راضين عن أداء التحكيم، وتركيزنا الكامل الآن في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي، والبيان للتعبير عن حالة الاستياء عما يحدث من أخطاء فادحة، ضد نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة".