أول تعقيب من مدرب الزمالك بعد السقوط أمام سموحة فى الدورى

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفريق كان يأمل في تحقيق الفوز في لقاء اليوم أمام سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "تحكمنا في مجريات اللقاء، ولكن لم نستغل الاستحواذ ونسجل، وأرى أن الفريق قدم مباراة جيدة، وهذه كرة القدم، من الممكن أن تقدم مباريات جيدة ولا تستطيع الفوز".

وتابع جوميز: "البعض يهاجم بسبب عدم الدفع باللاعبين الأساسيين، ولكن هذا قراري وأتحمل مسئوليته لأنني أختار التشكيل الأنسب لكل مباراة، وهناك أسباب لعدم الدفع ببعض اللاعبين الأساسيين أبرزها ضغط المباريات لأننا خضنا مباراة منذ 72 ساعة وهو وقت قليل للاستشفاء، مما دفعني لإجراء بعض التعديلات على التشكيل".

وأضاف المدير الفني قائلًا: "أمتلك عددا من اللاعبين الجيدين وليس فقط الـ11 لاعبا الذين يشاركون بصورة أساسية".

وواصل: "محمد شحاتة لم يكن ظهير أيمن في لقاء اليوم ولكنه قدم مباراة جيدة، وأي شخص لديه دوافع غير جيدة سيحمل مشاركة محمد شحاتة مسئولية الخسارة ولكنه قدم مباراة أكثر من جيدة".

وأضاف: "المدير الفني للزمالك أن عمر جابر وأحمد فتوح يعانيان من الإرهاق، وإذا شارك اللاعبان بصورة أساسية وتعرض أي منهما للإصابة كان الجهاز الفني سيتعرض للهجوم".

وقال جوميز: "كرتنا الهجومية اليوم لم تنجح في حسم المباراة واعترف بعدم الفاعلية، ولكن بعيدًا عن هذه المباراة فنحن نقدم مباريات هجومية جيدة وهناك تكتيك نقوم بتنفيذه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة اليوم ظهروا بصورة جيدة وكانوا مطالبين بالفاعلية في الثلث الأخير من الملعب لترجمة السيطرة لأهداف، كما أن الهدف الذي استقبله مرمانا جاء نتيجة خطأ دفاعي".