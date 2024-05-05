سموحة يعطل قطار الزمالك بهدف قبل نهائي الكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، فوزا مفاجئا على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

سجل أبو بكر إليادي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الزمالك عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.

أحداث الشوط الأول

المباراة بدأت قوية وساخنة، حيث سقط حسام حسن داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع ياسر حمد وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

في الدقيقة الثالثة، محمد شحاتة أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين شتتها بركات حجاج من على القائم الثاني.

ركلة ركنية في الدقيقة 11، عبد الله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 17، طارق علاء توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى مرت بدون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 25، إبراهيما نداي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 34، عبد الله السعيد توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول مراوغة أكثر من مدافع ولكن شتتها الدفاع من أمامه.

في الدقيقة 44 حصل زياد كمال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أبو بكر ليادي.



أحداث الشوط الثاني

في الدقيقة 46، عبد الله السعيد أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وشتتها جاستيس أرثر.

نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم على الزمالك.

جاء الهدف في الدقيقة 53 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أبو بكر ليادي بعد تبادل تمرير للكرة بين ليادي وحسام حسن على حدود منطقة الجزاء ثم سدد أبو بكر ليادي الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين محمد عواد لداخل الشباك.

بطاقة صفراء للاعب ياسر حمد بعد خطأ ضد حسام حسن في منتصف الملعب.

زيزو أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء سيطر عليها عمرو قلاوة من على القائم الأول.

في الدقيقة 67 ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد خطأ من اللاعب طارق علاء ضد أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء.

بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو تم إلغاء ركلة الجزاء.

الزمالك أجرى تغيير بنزول ناصر منسي بدلا من عبد الله السعيد.

في الدقيقة 73 زياد كمال ارسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وحولها ناصر منسي برأسية أمسك بها الهاني سليمان.

ناصر ماهر سقط على أرضية الملعب داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام حسن وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

في الدقيقة 82 بطاقة صفراء ثانية ثم الحمراء لحسام حسن بعد تعمد السقوط داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع حسام عبد المجيد.

حكم اللقاء أوقف المباراة لمناقشة حكم الفيديو في التأكد من وجود ركلة جزاء لصالح سموحة.

في الدقيقة 86 حكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

في الدقيقة 91 هدف ملغي للزمالك بداعي وجود تسلل على زيزو قبل أن يسجل سيف الدين الجزيري الهدف.

في الدقيقة 95 هجمة مرتدة من محمد سعيد مكرونة لاعب سموحة وتوغل من الجبهة اليسرى قبل أن يخرج محمد عواد في الوقت المناسب ويحرمه من تسجيل الهدف الثاني.

رأسية من ناصر منسي في الدقيقة 98 بعيدة عن المرمى.

محمد سعيد مكرونة أضاع فرصة جديدة في الدقيقة 99 بعد انطلاقة عنترية ومراوغة وتسديدة مرت بجوار القائم بقليل.

رد ناصر منسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

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