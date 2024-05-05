سموحة يباغت الزمالك بهدف فى الشوط الثانى

نجح فريق سموحة في تسجيل هدف التقدم على الزمالك خلال أحداث اللقاء المقام بين الفريقين ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف في الدقيقة 53 من عمر المباراة عن طريق اللاعب أبوبكر ليادي بعد تبادل تمرير للكرة بين ليادي وحسام حسن على حدود منطقة الجزاء ثم سدد أبوبكر ليادي الكرة من داخل منطقة الجزاء لتمر على يمين محمد عواد لداخل الشباك.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 21 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المباراة بدأت قوية وساخنة من البداية، حيث سقط حسام حسن داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع ياسر حمد وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

في الدقيقة الثالثة، محمد شحاتة أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين شتتها بركات حجاج من على القائم الثاني.

ركلة ركنية في الدقيقة 11، عبدالله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 17، طارق علاء توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى مرت بدون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 25، إبراهيما نداي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 34، عبدالله السعيد توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول مراوغة أكثر من مدافع ولكن شتتها الدفاع من أمامه.

في الدقيقة 44 حصل زياد كمال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أبوبكر ليادي.

في الدقيقة 46، عبدالله السعيد أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وشتتها جاستيس أرثر.

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