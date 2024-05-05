الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعادل سلبى بين الزمالك وسموحة فى الشوط الأول

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة في الجولة 21 من بطولة الدوري بالتعادل السلبي بين الفريقين موسم 2023-2024.

المباراة بدأت قوية وساخنة من البداية، حيث سقط حسام حسن داخل منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع ياسر حمد وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

في الدقيقة الثالثة، محمد شحاتة أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين شتتها بركات حجاج من على القائم الثاني.

ركلة ركنية في الدقيقة 11، عبدالله السعيد أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

في الدقيقة 17، طارق علاء توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى مرت بدون خطورة على المرمى.

في الدقيقة 25، إبراهيما نداي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 34، عبدالله السعيد توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحاول مراوغة أكثر من مدافع ولكن شتتها الدفاع من أمامه.

في الدقيقة 44 حصل زياد كمال على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على أبوبكر ليادي.

تشكيل الزمالك اليوم

وجاء تشكيل الزمالك في مباراة الليلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبدالمجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبدالله السعيد – سيف جعفر. 

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبدالله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

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