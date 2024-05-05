جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام سموحة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة من مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 21 لمسابقة الدوري.

تشكيل الزمالك اليوم

وجاء تشكيل الزمالك في مباراة الليلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك اليوم

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب، استعداداً لخوض مباراة سموحة، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والأهلي في كرة الطائرة

أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرفة على فريق سيدات الطائرة ، عن سعادتها بتتويج الفريق الأول لكرة الطائرة "سيدات" بلقب بطولة إفريقيا للأندية للعام الثاني على التوالي، والتأهل لبطولة كأس العالم.

وأكدت نيرة الأحمر، أنها كانت تثق في قدرات وإمكانيات لاعبات الزمالك، في التتويج بلقب البطولة الإفريقية.

وأوضحت، أن الفريق كان لديه الإصرار والعزيمة لحصد لقب البطولة، وتعويض الإخفاق في بطولتي الدوري والكأس.

وقالت نيرة الأحمر، إنها تهدي اللقب الإفريقي، لجماهير الزمالك العظيمة، التي دعمت وساندت الفريق منذ بداية الموسم، مشيرة إلى أن القادم أفضل، وسيسعى الفريق لحصد المزيد من الألقاب والبطولات.

تُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.