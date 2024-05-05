استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسموحة الليلة

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وسموحة فى السابعة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وتأمينهم بالمدرجات، والتأكيد على عدم اصطحاب الممنوعات، فضلًا عن تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق 7 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى 4 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 14.

ويملك فريق سموحة في جعبته 28 نقطة يحتل بها المركز السابع في ترتيب جدول الدورى من 19 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها، بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السكندري 17 أخرى.