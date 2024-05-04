السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد أحياء الشروق ومنطقة الرابية

نائب رئيس الهيئة
نائب رئيس الهيئة

استقبل المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديده لقطاع التنميه وتطوير المدن، يصاحبه كلًا من المهندس كمال بهجات، المهندس أحمد عمران مساعدا نائب رئيس الهيئه ، والمهندس هيثم أحمد والمهندس أحمد شوقى معاونا نائب رئيس الهيئه، وذلك صباح يوم السبت الموافق 4/5/2024 وتأتى الزياره ضمن الجولات الميدانيه المفاجئه لنائب رئيس الهيئه للمرور على المدن الجديده وذلك عقب توليه منصبه الجديد منذ أيام. 
قام رئيس الجهاز فى مستهل الزيارة باستعراض المشاريع الجارية بالمدينة وكذا خطة تنمية المناطق المضافة، وذلك من خلال عرض تقديمى مفصل، تلا ذلك إصطحاب المهندس أمين غنيم ومرافقيه فى جوله مروريه حره للتعرف على أحياء المدينه جاء فيها المرور على المداخل ومحاور طرق الغربى والأوسط والشباب والشرقى.

وأشاد "نائب رئيس الهيئه" بمستوى المسطحات الخضراء والنظافه العامة، كما وجه بإعادة الشىء لأصله لأى تلافيات تخص أرصفة المشاه والجزر وكذلك رفع كفاءة اللوحات الإرشاديه ومجابهة المخلفات بكل حسم.

حملة مكبرة لإزالة العشوائيات فى مدينة الشروق (صور)

 

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جارى إسناد مشروعى صيانه لطرق المدينه بقطاعيها الغربى والشرقى ليتمكن الجهاز من تنفيذ تلك البنود بصوره فوريه وذلك خلال فتره قريبه وبالنسبه للمخالفات فقد أكد رئيس الجهاز على تواصل شن الحملات المختلفه لمواجه العشوائيه سواء فى أيام العمل الرسمية أو فى الإجازات.

واختتم جولته بالمرور على منطقة الرابيه أحد مناطق الإمتداد حيث تفقد أعمال تنفيذ خط المرافق الرئيسى الجارى تنفيذه لتغذية المنطقه بالمياه النقيه وذلك لمسار الخط من مدخل الإسماعيليه مرورًا على أعمال الحفر ومد المواسير، موجهًا "نائب رئيس الهيئه" بدفع الأعمال الجاريه والإنتهاء منها على الوجه الأمثل مع رفع مخلفات الأعمال.

وأضاف رئيس الجهاز بأنه إقترب موعد الإنتهاء من خط المياه قطر 710م والذى يبلغ طوله 1700 متر وجارى حاليًا إسناد أعمال الطرق وذلك بعد إنهاء الجهاز لأعمال تمهيد المداخل مؤكدًا أن الأعمال تسير فى مجراها وبمعدلات مرضيه لتحويل المنطقة من العشوائية إلى منطقة حضارية.

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كما قام رئيس الجهاز فى الختام بتهنئة المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة على منصبه الجديد واعدًا ببذل المزيد من الجهد بكافة القطاعات للحفاظ على المكانة المتميزة لمدينة الشروق.

المهندس على سعد مدينة الشروق المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مهندس أحمد شوقى المهندس كمال بهجات المهندس أحمد عمران

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