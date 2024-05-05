الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال وزارة الداخلية: جثتان فى أرض زراعية بحمرا دوم.. وضبط مخدرات بـ5.5 مليون جنيه

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

ضربات أمنية متواصلة وجهتها الأجهزة الأمنية على مدار يوم السبت لحفظ الأمن والأمان ورصد كافة مظاهر الخروج عن القانون، وكشف لغز الجرائم، ونستعرض هذه الضربات في دفتر أحوال وزارة الداخلية.

متهم بضرب قطة في بورسعيد

الأجهزة الأمنية توصلت إلى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على قطة وضبط مرتكب الواقعة.

سرقة مراسل أجنبي في مصر الجديدة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف لغز تعرض مراسل  بإحدى القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقة هاتفه المحمول حال استقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة.

جثتان في قرية حمرا دوم

نجح رجال الأمن في التوصل لكشف لغز  ملابسات العثور على جثة مزارع ونجله وبهما طلقات نارية بمنطقة جبلية بقرية حمرا دوم بمركز نجع حمادي، إذ تبيَّن أن عاطلًا وراء الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما.

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دفتر أحوال الداخلية.. مقتل مواطن بسبب كلب.. وضبط ألف طن دجاج فاسد

فيديو استعراض بدراجة نارية

رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن قيام  قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر، وتم ضبط المتهم واتخاذ اللازم.

أقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه في مطروح

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 22 ألف قرص مخدر لعقار التامول، كما تم ضبط عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق توكتوك يقتل زميله في الغربية

تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من أحد المستشفيات باستقباله جثة سائق "توك توك" له معلومات جنائية وبها جروح طعنية وتمكنت مباحث الغربية من القبض على المتهم.

ضبط 14 ديلر بحوزتهم مخدرات بـ3.5 مليون جنيه فى بورسعيد

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزهور وبحوزتهم 4 كيلوجرامات لمخدر الحشيش وكيلوجرام لمخدر الآيس وكيلو جرام لمخدر الهيروين وكيلوجرام لمخدر الهيدرو وكمية لمخدر البودر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات بـ3.5 مليون جنيه.

فيديو استعراض بدراجة نارية جثتين في قرية حمرادوم متهم بضرب قطة في بورسعيد سائق توكتوك يقتل زميله في الغربية أقراص مخدرة بـ2 مليون جنيه في مطروح

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