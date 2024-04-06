الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

دفتر أحوال الداخلية.. مقتل مواطن بسبب كلب.. وضبط ألف طن دجاج فاسد

الداخلية
الداخلية

وجهت وزارة الداخلية، العديد من الضربات الأمنية الناجحة في كافة المحافظات، والتي كشفت عن رصد عدد من مرتكبي الجرائم، وشن حملات مكبرة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، ونستعرض أبرز هذه الضربات في نشرة “دفتر أحوال الداخلية”.

 

حملات مرورية مكبرة

الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 14437 مخالفة مرورية متنوعة.

دفتر أحوال وزارة الداخلية.. 319 تمثالًا أثريًا مقلدًا فى الجيزة.. وضبط 370 ألف لعبة نارية

مستريح الدقهلية

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال التجارة.

 

مخزن أغذية مجهولة في بدر

تمكنت مباحث القاهرة من (مالك مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

عصابة الدراجات النارية في البحيرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالبحيرة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

 

ضبط مسجل بحوزته أسلحة في المنيا

نجح رجال الأمن في ضبط عنصر جنائي وبحوزته (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات – 6 خزينة) في مركز سمالوط بمحافظة المنيا.

 

ضبط حشيش بحوالي مليوني جنيه في الإسماعيلية

ضبطت أجهزة الأمن عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،750مليون جنيه) تقريبًا.

 

قضايا النقد الأجنبي

أسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (24 مليون جنيه). 

 

ضبط ألف طن دواجن فاسدة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مدير مسئول عن ثلاجة سلع غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) بتخزين دواجن منتهية الصلاحية، بداخل الثلاجة على (أكثر من آلف طن دواجن ومقطعات دواجن).

 

مقتل مواطن بسبب كلب في مدينة نصر

تمكنت مباحث القاهرة من كشف ملابسات حدوث مشاجرة بين المجنى عليه  و سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته، وضبط المتهم.

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