مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. المباحث: عصابة "أون لاين" وراء محاولة قتل ضرغام

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 27 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث شهدت مقابلة مع المقدم حسام ضابط المباحث مع أحد معاونية، والذي استمع إلى تحرياته حول محاولة قتل مصطفى ضرغام، وكشف أن منفذ الحادث هو عنصر جنائي يتلقى التعليمات وينفذ الأموامر عن طريق الإنترنت، ويتم تحويل الأموال إلى حسابه نظير تنفيذ جرائم القتل عن طريق أون لاين.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

في مسلسل صيد العقارب، طلب المقدم حسام من معاونه سرعة كشف منفذي الحادث، وتم إخطار الدعم الفني لرصد هذه العناصر والقبض عليهم جميعا.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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