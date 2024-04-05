مسلسل صيد العقارب الحلقة 26.. مقتل مصطفى شقيق عايدة عبدالرازق بتعليمات من الغول

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 بطولة غادة عبدالرازق أحداثا مشوقة، حيث توجهت غادة عبدالرازق لاستلام شقيقها مصطفى الذي تغيب منذ أيام وكان بصحبة زوجها ياسين ضرغام الذي رفض أن ينزل من السيارة للسلام عليها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 26

في مسلسل صيد العقارب الحلقة 26 أطلق مجهول النيران على مصطفى وفر هاربا لتصرخ غادة وتتصل بالإسعاف وتخطرهم بإطلاق النار على شقيقها، ونزل ياسين ليلحق بهما وقال لها ياسين بيحبك يا عايدة وأوصاها بوصيته الأخيرة.



مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 26، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها، ومحاولة الوصول إلى سامح الغول قاتل شقيقها، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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