الإثنين 06 مايو 2024
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فن

وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين

فاروق ياسين ومحمود
فاروق ياسين ومحمود ياسين

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن وفاة عمها الإعلامي فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية في أستراليا، وذلك خلال تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك». 

ونعت رانيا محمود ياسين عمها الراحل، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الإعلامي الكبير عمي الأستاذ فاروق ياسين، مدير الإذاعة العربية في أستراليا وكبير عائلة ياسين، مع السلامة يا عمي الغالي، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم».

كما أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين عن وفاة عمه الإعلامى فاروق ياسين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلًا: «انتقل إلى رحمة الله تعالي في أستراليا الإعلامي الكبير عمي فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا».

محمود ياسين 

يذكر أن النجم محمود ياسين كان قد رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، ولد محمود ياسين يوم 2 يونيو 1941، فى مدينة بورسعيد، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس، وعمل بالمحاماة فى بداية حياته، ثم التحق بالعمل بالمسرح القومى بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له فى بورسعيد.

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبى، ليلى والمجنون، الزير سالم"، ولمع نجمه وأصبح من أهم نجوم الفن، ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال فى جيبى"، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز فى اللغة العربية تولى التعليق والرواية فى المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية فى المسلسلات الدينية والتاريخية، كما حصل الفنان الراحل على أكثر من 50 جائزة فى مختلف المهرجانات داخل مصر وخارجها.

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