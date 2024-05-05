"قائمة الدستور" لأفضل أفلام شم النسيم.. لا تحتار فى السينما

يحتفل الجمهور المصري بأعياد الربيع وشم النسيم بطقوس مختلفة عن باقي الشعوب، ويهتم المصريون خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتنزه والذهاب إلى السينما.

وتعد السينما أهم متنفس للجمهور خلال أعياد شم النسيم والربيع، ويحرص صناع السينما كل عام على تقديم وجبة سينمائية متنوعة للجمهور خلال أعياد الربيع وشم النسيم.

ويقدم لكم "الدستور" خلال هذا التقرير أفضل أفلام السينما.

قائمة أفضل أفلام السينما بشم النسيم

فيلم "السرب"

يأتي على رأس القائمة فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذي يعد أبرز وأهم الأفلام المعروضة بدور السينما المصرية.

حيث يقدم الفيلم تأريخا وتوثيق لإحدى أهم العمليات التي قام بها الجيش المصري خلال السنوات الماضية.

ويعد الفيلم استكمالا للأعمال الوطنية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن معركة الوعي التي تبنتها لتصحيح المفاهيم لدى الأجيال الجديدة.

ويرصد فيلم "السرب" إحدى بطولات القوات الجوية، والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم "داعش".

الفيلم بطولة: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم شريف منير ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر.

فيلم "شقو"

ويرشح لكم "الدستور" أيضا ولمحبي أفلام الأكشن والإثارة فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه في دور السينما، حيث تخطت إيراداته حاجز 65 مليون جنيه.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا: يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

ويقدم هشام ماجد كوميديا من نوع خاص في فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي تشاركه فيه البطولة هنا الزاهد، وينتمي الفيلم للأعمال الكوميدية التي لا تخلو من الفانتازيا.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن، ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

فيلم "ع الماشى"

ولمحبي الأفلام الكوميدية أيضا يعرض للنجم على ربيع فيلم "ع الماشي".

تدور أحداث الفيلم حول هادي الكسول بامتياز، تنقلب حياته عندما يُشخّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة. مُجبرًا على التخلي عن نمط حياته، يبدأ في رحلة مليئة بالفكاهة تقوده إلى مواقف هزلية وهو يحاول التوفيق بين عمله، وقصة حب جديدة، وصحته.

فيلم "ع الماشي" بطولة: علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.