الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عصام عمر يستأنف تصوير دوره فى فيلم "فرقة الموت"

عصام عمر
عصام عمر

يستأنف الفنان عصام عمر تصوير دوره في فيلم "فرقة الموت" أمام النجم أحمد عز خلال أيام، وذلك بعد سلسلة من التوقف بسبب انشغال أبطاله بعدد من الأعمال الفنية الأخرى. 

وقال عصام عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في الفيلم والمنتظر عرضه في موسم الصيف. 

وأضاف أنه يتبقى له أسبوع للانتهاء من تصوير دوره بالكامل في الفيلم الذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم أحمد عز. 

وكشف عصام عمر عن دوره في الفيلم، قائلًا: ألعب دور ضابط شاب وابن خالة أحمد عز ضمن أحداث الفيلم. 

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

في سياق متصل، يستعد عصام عمر لخوض تجربة سينمائية جديدة مع عمر المهندس من المقرر أن يعلن عن تفاصيلها خلال أيام عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم. 

عصام عمر الفنان الشاب عصام عمر عصام عمر فرقة الموت فرقة الموت فيلم فرقة الموت

مواد متعلقة

على ربيع الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

متخطيًا حاجز الـ8 ملايين جنيه.. "السرب" يتصدر قائمة الإيراد اليومى لشباك التذاكر المصرى

غدًا.. رامى صبرى ومسلم يحييان حفل عيد الربيع بالعبور

تفاصيل فيلم "المنبر" وموعد طرحه بالسينما

يعرض 22 مايو.. طرح البوستر الدعائى لفيلم "بنقدر ظروفك"

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامى القدير أحمد أبوالسعود

يعرض الأسبوع المقبل.. "الوثائقية" تطرح البرومو الدعائى لفيلم "برين"

موعد طرح فيلم "السرب" بدور العرض السينمائية فى دول الخليج

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين