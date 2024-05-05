عصام عمر يستأنف تصوير دوره فى فيلم "فرقة الموت"

يستأنف الفنان عصام عمر تصوير دوره في فيلم "فرقة الموت" أمام النجم أحمد عز خلال أيام، وذلك بعد سلسلة من التوقف بسبب انشغال أبطاله بعدد من الأعمال الفنية الأخرى.

وقال عصام عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره في الفيلم والمنتظر عرضه في موسم الصيف.

وأضاف أنه يتبقى له أسبوع للانتهاء من تصوير دوره بالكامل في الفيلم الذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم أحمد عز.

وكشف عصام عمر عن دوره في الفيلم، قائلًا: ألعب دور ضابط شاب وابن خالة أحمد عز ضمن أحداث الفيلم.

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره لتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى.

العمل بطولة آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

في سياق متصل، يستعد عصام عمر لخوض تجربة سينمائية جديدة مع عمر المهندس من المقرر أن يعلن عن تفاصيلها خلال أيام عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم.