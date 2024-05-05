على ربيع الأخير.. قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصرى أمس

حققت أفلام دور العرض السينمائية في مصر مجتمعة أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها 4.170.058 جنيه.

ونرصد لكم خلال هذه السطور قائمة إيرادات أفلام شباك التذاكر المصري أمس.

قائمة إيرادات أفلام السينما

وجاء فى المركز الأول فيلم السرب للنجم أحمد السقا محققًا إيرادات بلغت 2.421.168 جنيه، والفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وهم: أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

تلاه في المركز الثاني فيلم "شقو" الذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 865.545 جنيه.

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ويسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

أما فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، فجاء فى المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 772.655 جنيه.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

وتذيل القائمة فيلم "عالماشى" للنجم على ربيع والذى حقق أمس السبت إيرادات بلغت قيمتها 110.690 جنيه.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.