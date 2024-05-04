السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" فى الصدارة.. إيرادات الأفلام تتجاوز 5 ملايين جنيه أمس الجمعة

افلام دور العرض السينمائي
افلام دور العرض السينمائي

حققت الأفلام المعروضة بدور العرض السينمائي في الفترة الحالية، إيرادات جيدة، أمس الجمعة.

وبلغ إجمالى إيرادات الأفلام المعروضة بدور السينما، أمس، 5.055.295 جنيه. 

قائمة إيرادات الأفلام أمس 

السرب 

احتل فيلم السرب المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري أمس بجدارة، حيث تخطت إيرادات العمل الـ3 ملايين جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة. 

فيلم "السرب" يضم في بطولته عددًا كبيرًا من النجوم، بمشاركة كل من أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف مثل آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

شقو 

وجاء فى المركز الثانى في قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري فيلم شقو محققا أمس الجمعة إيرادات بلغت 979.660 جنيه. 

الفيلم بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى، ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي. 

فاصل من اللحظات اللذيذة 

وجاء فى المركز الثالث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد محققا أمس إيرادات قدرت بـ 886.316 جنيه. 

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

“فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى. 

ع الماشى 

وجاء فيلم ع الماشي لنجم الكوميديا  علي ربيع في المركز الرابع  في قائمة البوكس أوفيس المصري حيث حقق أمس إيرادات بلغت 153.065  جنيه . 

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

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