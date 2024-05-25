عاجل.. بعد تصاعد التوتر مع الهند.. الصين تضاعف نشر مقاتلات "J-20" لمواجهة Rafale

أفادت تقارير عسكرية، بأن الصين نشرت مقاتلات من طراز J-20 بشكل مضاعف، في ظل تصاعد التوتر مع الهند إلى مستويات غير مسبوقة؛ بسبب اشتباكات منطقة وادي جالوان المتنازع عليها، ما دفع بكين إلى تعزيز قوتها الجوية، وفق موقع "Eurasian Times".

وقال قائد القوات الجوية الهندية السابق، آر كيه إس بهادوريا، إن بكين نشرت مقاتلاتها الشبحية J-20 بأكثر من 5 أضعاف مقارنة بطائرات "رافال" التي اشترتها الهند حديثًا، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للمقاتلات الفرنسية، ووصفها بأنها "أقوى نظام أسلحة في مخزون الهند حاليًا".

وأشار إلى أن وصول أول طائرة "رافال"، دفع الصين إلى نشر 5 مقاتلات من طراز J-20، لمواجهة كل طائرة "رافال".

ولفت بهادوريا إلى أن الصينيين يعرفون ما يمكن للهند القيام به، مشددًا على المستوى العالي من الاستعداد لدى القوات الجوية في بلاده، إذ تعتبر الطائرة J-20، المقاتلة الأكثر تقدمًا في الصين، وبمثابة إجراء مضاد مباشر لقدرات "رافال".

ولم يحدد بهادوريا المواقع والأوقات الدقيقة لعمليات النشر، ولكن تقارير أشارت إلى أنه في الأشهر التي تلت اشتباك جالوان، وضعت الصين طائرات J-20 بالقرب من الحدود الهندية في قاعدة "هوتان" الجوية بمقاطعة شينجيانج.

جاءت هذه الخطوة، ردًا على التهديد الناجم عن طائرات "رافال" الهندية، والتي بدأت إجراء تدريبات ليلية في التضاريس الجبلية في هيماشال براديش بعد وقت قصير من انطلاقها، وفقًا لـ Eurasian Times.