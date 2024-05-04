الوطنية للإعلام تنعى الإعلامى القدير أحمد أبوالسعود

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، الإذاعي الكبير أحمد أبوالسعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للعمل الإعلامي، وله بصمات واضحه بالإذاعة المصرية، وهو أحد رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا، وأن الراحل صاحب دور إعلامي وطني خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل ولأسرة الإعلام، داعين الله، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وأقيمت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الراحل الكبير أحمد أبوالسعود، بمسجد السيدة نفيسة، وسط تجمع كبير من أقاربه وأصدقائه، ووفد من الهيئة الوطنية للإعلام، وشيع جثمان الإذاعي إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة، ومن المقرر أن تعلن أسرته عن مكان العزاء خلال الساعات القادمة.

المتحدة تنعى الإذاعى الكبير أحمد أبوالسعود

ونعت الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى الإذاعيِ الكبيرِ أحمدْ أبوالسعودْ، رئيسَ شبكةِ الإذاعاتِ الإقليميةِ الأسبقِ.

وقالت الشركةُ، في بيان لها: تتقدم الشركة المتحدة والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ للإعلاميِ الكبيرِ الأستاذِ "طارقْ أبوالسعودْ" في وفاةِ والدهِ، داعينَ اللهَ، عزَ وجلٌ، أنْ يتغمدَ الفقيدُ بواسعٍ رحمتهُ وأنْ يلهمَ ذويهِ الصبرَ والسلوانَ.

وكان الدكتور حازم أبوالسعود قد كشف عن وفاة والده الإذاعي أحمد أبوالسعود، ووالد الإعلامى طارق أبوالسعود من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبوالسعود، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر، والصلاة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".