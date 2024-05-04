يعرض 22 مايو.. طرح البوستر الدعائي لفيلم "بنقدر ظروفك"

قررت الشركة المنتجة لفيلم “بنقدر ظروفك” للنجم أحمد الفيشاوي، طرحه بجميع دور العرض السينمائي 22 مايو.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائي للعمل وتصدر البوستر الرسمي، أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

قصة فيلم بنقدر ظروفك

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالثمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان، وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.