تعرض فيلم السرب.. 15 دار عرض لسينما الشعب بسعر مخفض

ينتظر الجمهور بشغف عرض الفيلم السينمائي الجديد السرب من بطولة النجم أحمد السقا.

وارتفعت معدلات بحث الجمهور عبر محرك “جوجل" خلال الساعات الماضية، عن أماكن عرض فيلم السرب للنجم أحمد السقا.

قائمة أماكن عرض فيلم السرب

واعلنت الشركة المنتجة للفيلم عن عرضه في 102 دار عرض في القاهرة والمحافظات المختلفة.

ويبحث الكثيرون عن أماكن عرض الفيلم بقصور الثقافة المختلفة على مستوى المحافظات نظرا التخفيض سعر التذكرة بشكل كبير والتي تعرض الفيلم تحت مسمى سينما الشعب.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أبرز أماكن عرض فيلم السرب في دور سينما الشعب بالمحافظات المختلفة.

يعرض فيلم السرب من بطولة أحمد السقا في 15 دار عرض في 14 محافظة كالتالي:

-قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة

-مكتبة البحر الأعظم بالجيزة

-قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

-قصر ثقافة ببا ببني سويف

-قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية

-قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة

-قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية

- قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة

- قصر ثقافة شرم الشيخ

- قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط

-المركز الثقافي بكفر الشيخ

-سينما هيبس بالخارجة بالوادي الجديد

- قصر ثقافة الإسماعيلية

- قصر ثقافة العريش

وتقدم الحفلات بجميع قصور الثقافة المشار إليها من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها، يوميًا وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

قصة فيلم السرب

فيلم "السرب" بطولة عدد كبير من النجوم، يتناول وقائع حقيقية لعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية وداعش، ويدور حول أخطر عمليات نفذها سلاح الطيران المصري في ليبيا، ضد الإرهابيين، ويعد الفيلم من أحدث الأعمال المصرية الوطنية، ويهدف لزيادة الوعي ورفع الروح الوطنية وتعزيز الانتماء.

ابطال فيلم السرب

والفيلم بطولة كل من: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

جدير بالذكر أن "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائي، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبد المنعم المدير التنفيذي للمشروع