الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدءًا من الغد.. 12 فيلمًا بالمجان لرواد قصر السينما في فبراير

قصر السينما
قصر السينما

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية لرواد قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، ضمن برنامجها المعد خلال شهر فبراير الحالي، في سياق خطة وزارة الثقافة.

أفلام شهر فبراير 

وتتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، والأوروبية، إضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال والتي تعرض جميعها مجانا للجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور كل من د. نادر رفاعي، الناقدة نشوى نبيل، والمخرج عصام حلمي، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج غدا الاثنين مع فيلم الأطفال" Trolls 2016".

ويشهد يوم الثلاثاء 6 فبراير عرض فيلم "The Report" ضمن نادي السينما العالمية، وفي يوم الأربعاء 7 فبراير يعرض فيلم " I'm your man" ضمن نادي السينما الأوروبية، أما يوم 12 فبراير فيعرض فيلم "The Edge of Democracy"، ضمن نشاط نادي السينما التسجيلية. ويقدم نادي السينما العالمية يوم 13 فبراير فيلم "American hustle".

ويوم 14 فبراير يقدم نادي السينما الأوروبية فيلم "Frantz " l، ويعرض فيلم " North by Northwest"ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي يوم 19 فبراير، بينما يقدم نادي السينما العالمية في اليوم التالي فيلم " War of the worlds".

وفي يوم 21 فبراير يتجدد اللقاء مع نادي السينما الأوروبية مع فيلم "  Cesar deve morie"، أما يوم 26 فبراير يعرض الفيلم العربي" خان الخليلي" يعقبه ندوة نقدية تقديم عصام حلمي، وفي اليوم التالي يتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية مع فيلم "The trial of the Chicago 7"، ويختتم البرنامج مع فيلم " Diplomacy" الذي يعرض في نهاية الشهر الحالي.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما برئاسة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

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