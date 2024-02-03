قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد أحمد زويل ومصطفى أمين.. اعرف المواعيد

ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفاء بأعلام مصر ورموزها الثقافية والعلمية؛ تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات المتنوعة خلال فبراير الجاري.

قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد "أحمد زويل" و"مصطفى أمين"

واحتفالا بذكرى ميلاد الكاتب الكبير مصطفى أمين، يقام لقاء ثقافي في السادسة مساء الاثنين المقبل 6 فبراير، بجمعية الخدمات الأدبية والفنية بمصر الجديدة. يشارك به الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويعقبه أمسية شعرية للشعراء على الشيمي وخالد محمد.

كما تعقد محاضرة ثقافية في الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء 7 فبراير احتفالا بذكرى ميلاد عالم نوبل الدكتور أحمد زويل بمكتبة 6 أكتوبر بمشاركة الإعلامي والكاتب الصحفي حسن الشامي يعقبها ورشة فنية.

تقام اللقاءات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنظمها الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي.

ومن ناحية أخرى وضمن الأنشطة الفنية بخطة الإدارة يقام عرض فني لفرقة النيل للآلات الشعبية بمكتبة مصر الجديدة مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري.

نبذة عن مصطفى أمين

مصطفى أمين (21 فبراير 1914 القاهرة- 5 ذو الحجة 1418 هـ / 13 أبريل 1997 القاهرة)، هو صحافي وكاتب مصري، أسس مع شقيقه علي أمين صحيفة أخبار اليوم.

نبذة عن أحمد زويل

أحمد زويل (26 فبراير 1946 – 2 أغسطس 2016) هو عالم كيميائي مصري أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لسنة 1999 لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، إذ اخترع ميكروسكوب يُصوِّر أشعة الليزر في زمن مقداره فمتو ثانية، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية، ويُعدُّ هو رائد علم كيمياء الفيمتو، ولقب بـ«أبى كيمياء الفيمتو»، وهو أستاذ الكيمياء وأستاذ الفيزياء في معهد كاليفورنيا للتقنية. توفي في عام 2016.