الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ينطلق اليوم بدور العرض السينمائية.. أبرز المعلومات عن فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا

السرب
السرب

ينطلق، اليوم بدور العرض السينمائية في مصر الفيلم الجديد السرب، بطولة النجم أحمد السقا. 

قصة فيلم السرب 

يعد فيلم "السرب" أحد الأعمال الوطنية ذات الإنتاج الضخم، التي أحيت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديمها للجمهور. 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام التنظيم الإرهابى 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

شخصية أحمد السقا فى فيلم السرب 

يقدم أحمد السقا خلال أحداث السرب شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

نجوم دواعش العمل 

يجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، فيما يجسد الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة، أما نيللي كريم تلعب دور  سيدة تُدعى هند، وهي زوجة أمير داعش، الذي يلعب دوره الفنان محمد ممدوح، والتي تكون لها يد في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم،وتجسد صبا مبارك خلال أحداث "السرب" دور "خديجة"، سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات “داعش” 

أبطال عملية السرب 

يشارك عدد من النجوم  في دور طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة في عمق الأراضي الليبية لضرب عدة مواقع لداعش في مدينة درنة الليبية، وهم آسر ياسين الذي يقدم دور مقدم طيار هشام جلال، وكذلك الفنان كريم فهمي يقدم دور مقدم طيار رفاعي، والفنان أحمد حاتم يقدم دور مقدم طيار مهتدي الشاذلي، والفنان محمود عبدالمغني في دور العقيد جمال صقر قائد السرب، والفنان شريف منير الذي يقدم دور قائد القوات الجوية شريف المصري الذي يعطي تعليماته مباشرة للسرب لتنفيذ المهمة التي أمر بها الرئيس.
 

أبطال فيلم السرب 

الفيلم بطولة: أحمد السقا، آسر ياسين، أحمد حاتم، هند صبري، منى زكي، دياب، كريم فهمي، وانضم إليهم شريف منير، ومحمود عبدالمغني لقائمة ضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر.

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