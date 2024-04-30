الليلة.. إسدال الستار على الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته الـ10،اليوم الثلاثاء، والذي شهدت فعالياته تكريم الفنان سيد رجب، والمصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.



وشاركت النجمة كندة علوش كعضو في لجنة تحكيم المسابقة الدولية في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكانت كندة قد عبرت عن سعادتها بمستوى الأعمال التي شاهدتها في المهرجان وبالمشاركة في مثل هذه الفعالية التي تدعم هذه النوعية من الأفلام.

وتتشارك معها عضوية اللجنة المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، والمنتجة الأردنية نادية عليوات، والمخرجة المصرية كوثر يونس، والناقدة التونسية ليلة بلرحومة.

عروض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير



واختتمت مساء أمس الاثنين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عروض دورته العاشرة بسينما مترو بمحطة الرمل، حيث عرض علي مدار أربع أيام نحو 50 فيلما تنوع بين الروائي والوثائقي والتحريك رافعا في كل العروض شعار" كامل العدد"، مع وصل المهرجان.

وقد تم عرض 13 فيلمًا ضمن مسابقاته المختلفة، ففي المسابقة الروائية الدولية، عرضت أفلام "جنازة باي-وو" (كوريا الجنوبية) من إخراج بيوم-جيو لي، "الغرفة 217" (كردستان، العراق) من إخراج سروشت أباراش، "مارثا" (بلجكيا) من إخراج ليو ميدارد، "التدخل" (آيسلندا) من إخراج جونور مارتينسدوتير شلوتر.

وضمن مسابقة التحريك الدولية، عرضت أفلام "الجنيِة الساحرة" (بلجكيا) من إخراج سيدريك ايجودت - دافيد فان دي واي، "إيثل" (سويسرا) من إخراج بياتريس يجي، "عند نهاية حرب" (إيطاليا) من إخراج سيمون ماسي.

في حين عرض فيلمي "اللقطة المثالية: أنتاركتيكا" (الولايات المتحدة الأمريكية) من إخراج كوين هاليك، و"حواديت ايكنجي" للمخرجة مروة الشرقاوي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية.

أما مسابقة الفيلم العربي، فعرض خلالها فيلمي "عذر أجمل من ذنب" (البحرين) من إخراج ھﺎﺷﻢ ﺷﺮف، و"أقولك على سر؟" (مصر) من إخراج محمد علوي.

وضمن مسابقة الطلبة المصريين عرض فيلمي "18 خمسة وعشرين" (الجامعة الألمانية بالقاهرة) من إخراج بسنت جرواني، و"غريب في بيتي" (جامعة القاهرة – كلية الإعلام) من إخراج أحمد صابر.

يذكر أن إدارة مهرجان "الإسكندرية للفيلم القصير" تتكون من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في ب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة آكت، أفلام مصر العالمية، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.